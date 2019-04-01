



В новом Валдайском медицинском центре смогут получать помощь все жители Новгородской области Олеся Иванова



Фото В новом Валдайском медицинском центре смогут получать помощь все жители Новгородской области. Об этом в ходе рабочего визита заявил руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба. Вместе с губернатором Андреем Никитиным он осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в поселке Рощино, Валдайскую центральную районную больницу и филиал Санкт-петербургской клинической больницы № 122.

Первая точка рабочего визита - ФАП в поселке Рощино. Вместе с еще 8-ю такими же пунктами в ближайшее время он сменит свой статус с регионального на федеральный, новое руководство обещает полностью преобразить лечебные учреждения. Но для этого нужно понимать, с чем придется работать.

На изменения к лучшему надеется не только главврач Валдайской ЦРБ, но и заведующая ФАПом. Медучреждению уже 10 лет, так что от ремонта и новой техники никто не откажется.

Объединение медицинских учреждений под крылом федерального центра станет пилотным для России проектом. Москва готова вложить в Новгородскую область 2 миллиарда рублей. В качестве примера, каким должен быть ремонт и оборудование, возьмут филиал 122 петербургской клиники. Впрочем, ее руководитель Сергей Климшин уверен, в новом валдайском центре все будет даже лучше, во-первых технологии на месте не стоят, во-вторых площади позволяют. 11 тысяч квадратных метров местной ЦРБ планируют преобразить за ближайшие 2 года. Проектную документацию нужно подготовить уже к октябрю, а дальше браться за капитальный ремонт.

Пострадать от грядущих изменений не должны не только пациенты, но и сотрудники Валдайской ЦРБ. На это Владимир Уйба обращает особое внимание, снова и снова уверяя и главврача, и губернатора, что всех медиков федералы обязательно трудоустроят.

Чтобы новый медицинский центр смог принимать всех жителей области, штат персонала расширят и укрупнят. Для привлечения врачей из Питера и других регионов на Валдае построят служебное жилье, районные власти обещают помочь с земельным участком, да так, чтобы рядом и школа, и детский сад, и магазины. Впрочем, губернатор напомнил, в райцентре уже сейчас нет проблем с социальной инфраструктурой.

Добавим, что новый центр наряду с оказанием поликлинических услуг и работы стационара, получит еще одно направление, здесь как в Новгороде, Боровичах и Старой Руссе будет доступна высокотехнологичная медицинская помощь. Причем всем новгородцам, вне зависимости от прописки.





