



В спорных ситуациях, которые касаются работы "Скорой помощи", будет разбираться специально созданная комиссия



Фото В спорных ситуациях, которые касаются работы "Скорой помощи", будет разбираться специально созданная комиссия. Факт ее создания сегодня подтвердил на брифинге официальный представитель правительства Новгородской области Иван Сизов. Комиссия будет рассматривать как сообщения, опубликованные в СМИ и социальных сетях, так и телефонные звонки новгородцев в министерство здравоохранения.

Комиссия будет работать публично и регулярно делиться результатами своих расследований, заверил Иван Сизов. Рассматриваться будет каждый случай. Напомним, на минувшей неделе жительница Шимского района пять часов ждала приезда скорой помощи для своего ребенка. Сбой произошел из-за неполадок в программном обеспечении единой диспетчерской службы. Министр здравоохранения Антонина Саволюк принесла извинения жительнице села Медведь.





