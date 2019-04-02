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Шестеро новгородских молодых ученых стали финалистами Всероссийского научно-инновационного конкурса "Умник"
Аэлита Тошкина
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Это не фантастика, а реальная жизнь. Будущее наступает уже сегодня. Третьекурсник медицинского института Максим Чиканчи модифицировал устройство инсулиновой помпы. В отличии от дорогостоящих зарубежных аналогов его разработка для больных сахарным диабетом будет доступной, а главное минимизирует все побочные эффекты. О многом мы не можем рассказать, разработка революционная, молодой ученый защищает авторские права. Но главное ноу-хау - в тревожной кнопке вызова на инсулиновой помпе и альтернативном инсулине -гормоне. Он спасет больного сахарным диабетом от резкого падения сахара в крови.
Свое изобретение Максим хочет посвятить дедушке, который ушел из жизни от этой коварной болезни. Победу в "Умнике" молодой ученый не связывает с коммерческой выгодой, больше думает о том, как помочь страдающим сахарным диабетом. А выпускник воскресной школы, ныне инженер-конструктор кафедры технологии машиностроения НовГУ Николай Петров задумался о проблемах водителей большегрузного транспорта, которые при парковке задним ходом из-за слепых зон порой не вписываются в габариты.
Максим и Николай признаются, что победа в конкурсе "Умник" заставила их поверить в свои силы. За грантами последуют и другие успехи, но главное в том, чтобы их изобретения принесли реальную пользу людям.

02.04.2019 18:24 











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