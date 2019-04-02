Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Церковь Благовещения на Городище открыта для посещения
Юрий Левиков
Фото 
Изначально над тем, что делать с руинами церкви Благовещения на Городище думали долго. Был вариант - "восстанавливать". Но как? Не хватало замеров, изображений, даже мало-мальски толковых описаний. Да и сам храм менялся со временем, потому на какой период воссоздавать - вопрос оставался открытым.
Итог закономерен. Чтобы не додумывать, храм решили сохранить в том виде, какой до нашего времени остался - в руинах. Но уникальность этого места в том, что увидеть здесь можно как фрагменты церкви 14 века, так и открытые элементы святыни начала 12 века.
Удалось обнаружить и сохранить часть фресковой живописи - ее по мельчайшим фрагментам собирают реставраторы. В так называемом информационном киоске представлены изображения некоторых возрождаемых композиций, в том числе лики святых. И специалист даже готовы предположить, как именно расписывал этот храм в начале 12 столетия.
Для полноты восприятия под прозрачным куполом музейные сотрудники готовят фильм-презентацию о церкви Благовещения на Городище. Показывать его будут прямо здесь - в стенах древней святыни, проектор уже подвешен, экран доставят в ближайшее время. Кроме того, сейчас, после окончания реставрации, всё внимание - благоустройству вокруг церкви. Первые ласточки - это сувенирный павильон, и специальный подъемник для людей с ограниченными возможностями.


02.04.2019 18:31 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Новый сайт
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .