



Церковь Благовещения на Городище открыта для посещения Юрий Левиков



Фото Изначально над тем, что делать с руинами церкви Благовещения на Городище думали долго. Был вариант - "восстанавливать". Но как? Не хватало замеров, изображений, даже мало-мальски толковых описаний. Да и сам храм менялся со временем, потому на какой период воссоздавать - вопрос оставался открытым.

Итог закономерен. Чтобы не додумывать, храм решили сохранить в том виде, какой до нашего времени остался - в руинах. Но уникальность этого места в том, что увидеть здесь можно как фрагменты церкви 14 века, так и открытые элементы святыни начала 12 века.

Удалось обнаружить и сохранить часть фресковой живописи - ее по мельчайшим фрагментам собирают реставраторы. В так называемом информационном киоске представлены изображения некоторых возрождаемых композиций, в том числе лики святых. И специалист даже готовы предположить, как именно расписывал этот храм в начале 12 столетия.

Для полноты восприятия под прозрачным куполом музейные сотрудники готовят фильм-презентацию о церкви Благовещения на Городище. Показывать его будут прямо здесь - в стенах древней святыни, проектор уже подвешен, экран доставят в ближайшее время. Кроме того, сейчас, после окончания реставрации, всё внимание - благоустройству вокруг церкви. Первые ласточки - это сувенирный павильон, и специальный подъемник для людей с ограниченными возможностями.





