



Подрядчикам предстоит исправить недостатки, обнаруженные общественниками и Новгородавтодором во время масштабных проверок дорог Новгородской области Ирина Демендеева



Фото В Новгородской области завершаются совместные рейды специалистов Новгородавтодора, общественников и журналистов. За время проверок оценку получили почти 700 километров отремонтированных дорог.

Еще год назад скорость передвижения по дороге Подлитовье - Парфино - Старая Русса была максимум 60 км в час, водители объезжали ямы и, естественно, ругались. Сейчас же скорость ограничивается возможностями автомобиля и правилами дорожного движения. А чтобы найти на отдельных участках дефекты дорожного полотна, приходится постараться. Впрочем, специалисты Новгородавтодора знают каждый метр этой дороги. Поэтому им не составляет труда обнаружить и замерить разрушения.

Предварительно, площадь дефектов на этом участке - 3 тысячи квадратных метров. Всего же подрядчик отремонтировал более 350 тысяч квадратных метров. Разрушений - меньше процента. И те, уверены дорожники, возникли не из-за качества ремонта, а из-за особенностей местности.

Но далеко не все участки этой дороги еще приведены в порядок. Так, по направлению Парфино - Старая Русса остались не отремонтированные отрезки. Ямы будут заделывать в рамках содержания дороги. И подрядчик уже приступил к работе.

Впрочем, как мы поняли, подрядчик поторопился с началом ремонта. Надо было дождаться более теплой погоды. Во время перепада температур часть заделанных ям образовались вновь. Что вызвало возмущение у активистов и замечания у Новгородавтодора.

По итогам проверки руководитель Новгородавтодора Дмитрий Климов дал поручение внести эту дорогу в план ремонтов на 2022 год. Пока же подрядчик будет заделывать ямы на этом участке и устранять дефекты дорожного полотна на предыдущем. А мы едем дальше - в направлении Старой Руссы, а затем Холма. Здесь на двух участках дорогу ремонтировала компания «Техносфера». К ней, как выяснилось, больших замечаний нет ни у Новгородавтодора, ни у активистов. Всего же за несколько дней рейдов специалисты проверили почти 700 км отремонтированных в 2017 и 18 годах участков дорог. Нарушения полотна есть, но все их планируют устранить в течение апреля.

Совместные рейды с журналистами и активистами у Новгородавтодора закончились. Впрочем, работа по выявлению недостатков все равно продолжится. И, напомним, совсем скоро стартуют новые ремонты. В этом году планируют привести в порядок более 250 км региональных дорог и дорог новгородского района и областного центра. Из Парфинского, Старорусского и Холмского районов.



