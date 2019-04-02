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25 лет назад состоялось первое заседание Новгородской областной думы
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Ровно 25 лет назад 2 апреля 1994 года состоялось первое заседание Новгородской областной думы. Никаких торжественных мероприятий по этому поводу парламентарии не устраивают, подчеркивая, что главное в их работе и не только сейчас, а все это время, - это общение с населением. Вот и сегодня многие из них, в том числе и председатель думы Елена Писарева, проводят встречи с избирателями. Вопросы, с которыми обращаются новгородцы, самые разные - от личных до государственных, например, о повышении в стране статуса семьи, материнства и детства.
Добавим, что сегодня работает уже шестой созыв областной думы. В списке народных избранников 32 депутата, половина из них избраны в качестве одномандатников, другая половина - по партийным спискам.


02.04.2019 18:51 











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