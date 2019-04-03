Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Специалисты Новгородского РТПЦ обучают волонтеров правильному подключению и настройке приемного оборудования цифрового эфирного телевидения
Фото 
Специалисты Новгородского радиотелевизионного передающего центра продолжают обучать волонтеров правильному подключению и настройке приемного оборудования цифрового эфирного телевидения. Напомним, Новгородская область перейдет на новый формат вещания с 15 апреля. Семинар, на который собрались новгородские школьники, состоялся в Доме молодежи. И это уже не первая встреча с волонтерами, она - шестая по счету. Более двух десятков обучающих семинаров сотрудники передающего центра провели и для социальных работников. Всего обучение прошли более пятисот человек.
Главная цель семинара - не только рассказать активистам об особенностях цифрового вещания, но и на практике отработать механизм подключения приставки. Добровольцам дали возможность самим попробовать настроить каналы или же подключить цифровой сигнал на телевизоре нового поколения, не требующего дополнительного оборудования.
После специального обучения волонтеры смогут помочь подключиться к "цифре" пенсионерам и жителям отдаленных районов.
В Новгородской области продолжает работу региональная «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое телевизионное вещание. Жители области могут обращаться по телефонам: 63-78-06 и 8-800-302-75-78 (звонок бесплатный). Время работы: с 8.00 до 20.00 часов. По указанным номерам даются разъяснения и принимаются заявки от тех, кому необходима помощь волонтеров по настройке и подключению цифрового эфирного телевидения. Напомним, что Новгородская область перейдет на цифровое телевизионное вещание 15 апреля. В регионе прекратится аналоговое эфирное вещание федеральных каналов, входящих в состав первого и второго мультиплексов. Остальные телеканалы, включая региональные, продолжат вещать в аналоговом формате.
03.04.2019 13:49 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Новый сайт
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .