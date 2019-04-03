



Специалисты Новгородского РТПЦ обучают волонтеров правильному подключению и настройке приемного оборудования цифрового эфирного телевидения



Фото Специалисты Новгородского радиотелевизионного передающего центра продолжают обучать волонтеров правильному подключению и настройке приемного оборудования цифрового эфирного телевидения. Напомним, Новгородская область перейдет на новый формат вещания с 15 апреля. Семинар, на который собрались новгородские школьники, состоялся в Доме молодежи. И это уже не первая встреча с волонтерами, она - шестая по счету. Более двух десятков обучающих семинаров сотрудники передающего центра провели и для социальных работников. Всего обучение прошли более пятисот человек.

Главная цель семинара - не только рассказать активистам об особенностях цифрового вещания, но и на практике отработать механизм подключения приставки. Добровольцам дали возможность самим попробовать настроить каналы или же подключить цифровой сигнал на телевизоре нового поколения, не требующего дополнительного оборудования.

После специального обучения волонтеры смогут помочь подключиться к "цифре" пенсионерам и жителям отдаленных районов.

В Новгородской области продолжает работу региональная «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое телевизионное вещание. Жители области могут обращаться по телефонам: 63-78-06 и 8-800-302-75-78 (звонок бесплатный). Время работы: с 8.00 до 20.00 часов. По указанным номерам даются разъяснения и принимаются заявки от тех, кому необходима помощь волонтеров по настройке и подключению цифрового эфирного телевидения. Напомним, что Новгородская область перейдет на цифровое телевизионное вещание 15 апреля. В регионе прекратится аналоговое эфирное вещание федеральных каналов, входящих в состав первого и второго мультиплексов. Остальные телеканалы, включая региональные, продолжат вещать в аналоговом формате.





