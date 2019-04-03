Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





План работы по весенней уборке Великого Новгорода чиновники обсудили на совещании в мэрии
Елена Пилосова
Фото 
Растаявший снег сразу обнажил все, что новгородцы бросали зимой себе под ноги. Областной центр еще недавно утопал в грязи. Мусор был вдоль дорог, на газонах, тротуарах, в местах отдыха. Но город уже приходит в себя. Убирают Великий Новгород компании, кому эта обязанность вменена по контракту. Ежедневно, на вверенной им территории, трудятся и дворники.
От скопившегося на газонах пластика, стекла и бумаги уже очистили центр. Гораздо чище стало у вокзала, на Воскресенском бульваре. На это обращают внимание наши гости, но сами новгородцы об уборке города не самого высокого мнения.
Не сокрушаться по поводу грязи, а принять участие в уборке областного центра горожане могут уже сейчас. Так называемый месячник чистоты уже начался. Какой объем работы предстоит сделать, сегодня обсуждали на совещании в мэрии. Закончится месячник городским субботником, запланированным на 20-е апреля. Выйдут на него более 1700 человек. В списке на уборку - более 50 общественных территорий.
Расслабляться не стоит и управляющим организациям. Им мэрия поставила задачу навести порядок до 15 апреля.
Нет сомнений, что предприятия, учебные заведения, управляющие компании наведут у себя порядок. Главное, чтобы каждый житель понял, что чистота города зависит от нас самих.
03.04.2019 13:50 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Новый сайт
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .