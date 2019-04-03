



План работы по весенней уборке Великого Новгорода чиновники обсудили на совещании в мэрии Елена Пилосова



Фото Растаявший снег сразу обнажил все, что новгородцы бросали зимой себе под ноги. Областной центр еще недавно утопал в грязи. Мусор был вдоль дорог, на газонах, тротуарах, в местах отдыха. Но город уже приходит в себя. Убирают Великий Новгород компании, кому эта обязанность вменена по контракту. Ежедневно, на вверенной им территории, трудятся и дворники.

От скопившегося на газонах пластика, стекла и бумаги уже очистили центр. Гораздо чище стало у вокзала, на Воскресенском бульваре. На это обращают внимание наши гости, но сами новгородцы об уборке города не самого высокого мнения.

Не сокрушаться по поводу грязи, а принять участие в уборке областного центра горожане могут уже сейчас. Так называемый месячник чистоты уже начался. Какой объем работы предстоит сделать, сегодня обсуждали на совещании в мэрии. Закончится месячник городским субботником, запланированным на 20-е апреля. Выйдут на него более 1700 человек. В списке на уборку - более 50 общественных территорий.

Расслабляться не стоит и управляющим организациям. Им мэрия поставила задачу навести порядок до 15 апреля.

Нет сомнений, что предприятия, учебные заведения, управляющие компании наведут у себя порядок. Главное, чтобы каждый житель понял, что чистота города зависит от нас самих.



