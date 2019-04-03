



Для второклассников волонтеры-медики и министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк провели урок на тему «Будь здоров!»



Фото Полезный урок преподали ученикам второго «С» класса школы № 22. Тему «Будь здоров!» ребятам раскрыли волонтеры-медики и министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк. Акцент сделали на такой важной составляющей здорового образа жизни, как правильное питание.

2«С» - класс спортивный, школьную программу здесь осваивают юные представители спортивной и художественной гимнастики. Основы правильного питания для этих ребят важны не меньше таблицы умножения. И теперь они об этом знают.

Кстати, азы правильного питания второклассники постигали не только в теории, но и на практике. С проверкой полученных знаний (естественно - в игровой форме) класс справился на отлично. Ну а для закрепления материала, в конце урока, устроили полезный перекус свежими фруктами.





