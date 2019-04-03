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Печальная новость: ушла из жизни художник-реставратор Валентина Борисовна Грекова
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Ушла из жизни художник-реставратор Валентина Борисовна Грекова. Ей было 87 лет. Вместе с мужем Александром Грековым она 35 лет возглавляла работы по возрождению фресок церкви Спаса Преображения на Ковалёве. Академик Дмитрий Лихачев ТАК отозвался о работе Грековых: "То, что удалось сделать – это не только спасти фрески шестисотлетней давности и мирового значения, но и создать новый памятник – терпению и патриотизму тех, кто мужественно противопоставил свой созидательный труд войне, разрушению, фашистскому варварству." Валентина Грекова была Почётным гражданином Великого Новгорода. В 1993 году ей было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.
Валентина Борисовна является автором двух изобретений в области методики реставрации монументальной живописи. Ее труды можно увидеть на выставке в церкви Георгия на Торгу.
03.04.2019 13:59 











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