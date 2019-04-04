



В Новгородской области зафиксированы первые случаи укусов людей клещами



Фото С наступлением тепла в Новгородской области появились клещи. Региональное управление Роспотребнадзора приступило к еженедельному мониторингу, и по данным на первое апреля в медицинские учреждения с укусами уже обратились 3 человека, в том числе один ребенок. Эти случаи зарегистрированы в областном центре, Новгородском и Парфинском районах, причем, произошли они не в лесах, а на придомовых территориях. Признаки клещевого вирусного энцефалита во время исследований насекомых не нашли, но в одном экземпляре обнаружили возбудителя боррелиоза. Специалисты Роспотребнадзора призывают новгородцев быть более внимательными во время прогулок и отдыха на природе и тщательно осматривать себя и детей по возвращению домой.

Специалисты Роспотребнадзора также напоминают, что решение об экстренной профилактике клещевых инфекций должен принимать врач. Иммуноглобулин вводят пострадавшему в течение 72 часов после укуса и по результатам лабораторных исследований клещей. Инфицировано насекомое вирусом энцефалита или нет - это можно проверить в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии на улице Радистов, дом 13, в инфекционной больнице на Оловянке, а также в Боровичской лаборатории. Исследование клещей на наличие других заболеваний проводят на Германа, 14. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.





