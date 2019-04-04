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За последние две недели в Новгородской области зарегистрировано больше сотни травяных пожаров
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Больше сотни травяных пожаров зарегистрировано в Новгородской области за последние две недели. Об этом сегодня журналистам сообщили в региональном управлении МЧС. Так, вчера пожарные 19 раз выезжали на тушение травы. В связи с этим не исключено, что в ближайшее время в южных районах Новгородской области органы местного самоуправления введут особый противопожарный режим. Это значит, что владельцам участков будет запрещено разводить костры даже на своей территории. Пока сжигать мусор можно. Но с соблюдением мер безопасности: то есть под контролем, в безветренную погоду и в 50-ти метрах от построек.
Сейчас штрафы за пал травы достигают трех тысяч рублей - и это для обычных жителей. Юридическим или должностным лицам эти нарушения обойдутся дороже. Добавим, что в прошлом году было составлено 4 десятка протоколов на тех, кто поджигал траву. Неконтролируемый пал привел к возгоранию нескольких домов и хозяйственных построек.


04.04.2019 17:06 











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