



За последние две недели в Новгородской области зарегистрировано больше сотни травяных пожаров



Фото Больше сотни травяных пожаров зарегистрировано в Новгородской области за последние две недели. Об этом сегодня журналистам сообщили в региональном управлении МЧС. Так, вчера пожарные 19 раз выезжали на тушение травы. В связи с этим не исключено, что в ближайшее время в южных районах Новгородской области органы местного самоуправления введут особый противопожарный режим. Это значит, что владельцам участков будет запрещено разводить костры даже на своей территории. Пока сжигать мусор можно. Но с соблюдением мер безопасности: то есть под контролем, в безветренную погоду и в 50-ти метрах от построек.

Сейчас штрафы за пал травы достигают трех тысяч рублей - и это для обычных жителей. Юридическим или должностным лицам эти нарушения обойдутся дороже. Добавим, что в прошлом году было составлено 4 десятка протоколов на тех, кто поджигал траву. Неконтролируемый пал привел к возгоранию нескольких домов и хозяйственных построек.





