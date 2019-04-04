



Губернатор Андрей Никитин с рабочим визитом побывал в Чудовском районе



Фото Губернатор Андрей Никитин с рабочим визитом побывал в Чудовском районе. Здесь он посетил ряд социальных учреждений, и начал с бассейна «Дельфин». Учреждение, наряду с бесплатными посещениями, предоставляет и платные услуги. На ремонт системы отопления и медкабинета, которые запланированы в этом году, заработали сами. У ребят, тренирующихся в бассейне, уже есть достижения, двое из них - спортсмены-разрядники. А вот у воспитанников физкультурно-оздоровительного центра Искра, который также посетил губернатор, все победы еще впереди. Сейчас здесь работают несколько секций для детей от 4 лет. Впрочем, зал востребован и взрослыми, он работает до 10-ти часов вечера. Строение введено в эксплуатацию в прошлом году, оно на гарантии, и строителям есть еще, что поправить.

Напомним, строительство ФОКа в Чудово шло тяжело. Несмотря на серьёзное финансирование из федерального и областного бюджетов, строители не раз срывали сроки. Но теперь учреждение наверстывает статистику – в сравнении с 2017 годом людей, занимающихся спортом в Чудово, прибавилось больше, чем на треть.

Еще один объект в программе посещений – отделение общей врачебной практики. Помещения в строящемся доме были куплены в мае прошлого года, заработало отделение с 1-го марта года нынешнего.

Стратегически было выбрано и место для врачебной амбулатории. Здесь она востребована, потенциальных пациентов в этом районе города - 4 тысячи человек.





