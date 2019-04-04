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От крыльца мэрии областного центра отправилась машина в Новороссийск с подарками для экипажа подводной лодки "Великий Новгород"


Фото 
В марте 2017 года Администрация нашего города взяла шефство над подводной лодкой, носящей имя нашего древнего города. С тех пор моряки (где бы они ни были) регулярно получают новгородскую продукцию, сувениры, книги по истории. В этот раз подводникам привезут нужные в быту вещи, инструменты, светодиодные лампы. Почетное место на субмарине займет и вышитый вручную герб Великого Новгорода.
Напомним, подводная лодка "Великий Новгород", построенная на Адмиралтейских верфях, была спущена на воду в марте 2016 года. В октябре над ее рубкой был поднят Андреевский флаг. Субмарина была зачислена в состав Черноморского флота и отправилась к месту базирования в Новороссийск. Уникальность подлодок этого типа в их неприметности для противника и мощном вооружении, в состав которого входят крылатые ракеты "Калибр".
04.04.2019 18:08 











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