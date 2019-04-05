



В Великом Новгороде в большом зале мэрии проходит собрание Союза русских Ганзейских городов



Фото Основная тема повестки - Международные Ганзейские дни в городе Пскове, которые пройдут в июне. Почетным гостем на собрании стал заместитель руководителя федерального агентства "Россотрудничество" Михаил Брюханов. Эта организация занимается делами содружества независимых государств, проблемами соотечественников, живущих за рубежом, а также вопросами международного гуманитарного сотрудничества. Дружба ганзейских городов в реалиях нынешнего времени, отметил столичный гость, стала по-своему уникальной историей.

Сегодня на собрании было подписано соглашение о взаимодействии Правительства Новгородской области и «Россотрудничества». Оно послужит укреплению культурных связей и экономических контактов. Однако по-прежнему главную роль будут играть не регионы, а именно города, потому как на остальных уровнях санкционные барьеры пока преодолеть не удается.





