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На Северо-Западе вводятся ограничения на рыбную ловлю с 5 апреля в связи с наступлением нереста


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С 5 апреля на Северо-Западе вводятся ограничения на рыбную ловлю. Связано это с наступлением нереста. В Великом Новгороде этой теме было посвящено межведомственное совещание, в котором приняли участие инспекторы рыбоохраны, научные сотрудники и природоохранный прокурор. До 1 июня на водоемах области нельзя ловить судака, леща и жереха. Что касается щуки, то запрет будет действовать до 15 мая. Все это время дежурство инспекторов рыбоохраны будет организовано практически в круглосуточном режиме. Помимо этого рыбнадзор возлагает большие надежды на общественных инспекторов - активистов.
Напомним, запрет пока действует только для любителей. Штрафы достигают 5 тысяч рублей. Помимо этого нарушителей могут ждать конфискация орудий вылова (в том числе лодок) и даже уголовная ответственность. Для промысла ограничений будет гораздо меньше. Впрочем, в рыбоохране не исключают, что в ближайшее время ситуация изменится. На федеральном уровне прорабатывается законопроект о полном запрете лова в нерест. Пока же прокурор посоветовал рыбоохране обратить внимание на факты продажи рыбы на улицах или рынках.
Сейчас у рыбоохраны нет полномочий по привлечению к ответственности людей, торгующих рыбой на улице. Но это могут сделать сотрудники полиции. Поэтому еще одной темой совещания стал вопрос межведомственного взаимодействия. Специалисты обсудили, как можно перекрыть каналы поставки рыбы, незаконно пойманной в период нереста.


05.04.2019 17:15 











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