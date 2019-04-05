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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин встретился с женщинами-предпринимателями
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В Великом Новгороде уже в этом году может появиться первый частный детский сад. Идею его открытия поддержал губернатор Андрей Никитин на встрече с женщинами-предпринимателями. С инициативой выступила руководитель семейного клуба "Маша и медведи" Мария Белкова. Заодно она пожаловалась на нежелание областных властей идти ей навстречу, и это при том, что необходимый пакет документов у нее уже есть. Камнем преткновения стала компенсация на расходы по присмотру и уходу за детьми.
Губернатор поручил министру инвестиционной политики разработать дорожную карту по этому вопросу и представить ее через две недели. Еще одна просьба рассмотреть возможность компенсации прозвучала от ген.директора компании "Новгородхлеб" . Только в этот раз речь шла о помощи при погашении процентной ставки инвестиционных кредитов. По словам Татьяны Яковлевой, цены на сырье сильно подскочили, а без займов развитие бизнеса невозможно.
Также на встрече зашла речь о возможности создания в области курса, где будут готовить швей, закройщиков и портных. Андрей Никитин в ответ предложил проанализировать, будут ли они востребованы работодателями. Если да, то правительство области готово пойти навстречу.


05.04.2019 18:37 











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