



В Великом Новгороде состоялась торжественная церемония награждения национальной юридической премией имени Гавриила Романовича Державина Елена Пилосова



Фото Впервые вручение национальной юридической премии имени Гавриила Романовича Державина состоялось четыре года назад, в марте 2016 года. Тогда её лауреатом стал председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Позже награды были удостоены председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенников и начальник Главгосэкпертизы Игорь Манылов. В этом году обладателем премии стал Николай Федоров - первый заместитель председателя Совета Федерации.

Андрей Никитин вручил Николаю Федорову почетный знак, Павел Крашенинников - диплом и удостоверение лауреата, сенатор и председатель региональной ассоциации юристов Сергей Фабричный - сертификат на 100 тысяч рублей. Его, по уже сложившейся традиции, Николай Федоров передал одному из социальных учреждений области - Окуловскому комплексному центру.

Как и прежде, за научную, практическую и общественную деятельность ассоциация юристов России отметила именными стипендиями и трех новгородских студентов: историка, филолога и юриста. Причем, Светлана Березовская получает её второй раз. Награда, действительно, заслуженная. Ведь все свое время девушка отдает учебе.

Андрей Никитин пожелал стипендиатам продолжать успешно учиться, лауреатам премии, каждому на своем месте, достойно представлять нашу страну. Слова благодарности глава региона выразил ассоциации юристов России и за то, что церемонию проводят в Великом Новгороде, и за решение установить первому министру юстиции здесь памятник.



