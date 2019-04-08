



В канун Всемирного Дня здоровья новгородцы могли бесплатно и без очередей пройти обследование у врачей



Фото В канун Всемирного дня здоровья все желающие новгородцы смогли посетить врачей во второй и четвертой поликлиниках Великого Новгорода, а во второй клинике на улице Яковлева пройти диспансеризацию. Специализированное отделение, единственное не только в Новгородской области, но и в России, действует уже пять месяцев. За это время профосмотры прошли около трех тысяч человек. Немало желающих попасть на диспансерное обследование оказалось и во время акции. Причем, те новгородцы, кто пришел в сюда впервые, особо отметили удобство такого обслуживания. Все специалисты сконцентрированы в одном месте и нет очередей.

В отделении работают 10 кабинетов, три из них - доврачебные. Перед началом осмотра терапевт узнает у пациента о жалобах на самочувствие, измеряет его рост, вес, и, при необходимости, внутриглазное давление. Во время диспансеризации сразу же можно сдать кровь, пройти гинеколога, сделать маммографию, электрокардиограмму, флюорографию. На обследование уходит немного времени.

Если в результате скрининга специалисты обнаружат проблемы, пациента сразу же пригласят на прием к врачу, чтобы назначить дополнительное обследование. Таких случаев, кстати, немало. Врачи предупреждают: пугаться не стоит. Такие осмотры как раз помогают выявить заболевание на ранней стадии и вовремя назначить необходимое лечение.





