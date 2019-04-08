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Новгородские волонтеры присоединились к Всероссийской акции "Цифровая телеаллея"
Елена Пилосова
Фото 
Акция прошла в 20-ти регионах страны, в которых с 15 апреля отключат аналоговое эфирное телевидение. Своеобразный мини-сквер появился в торговом центре "Мармелад".
Ну кому, как не молодежи, которая на "ты" с современными гаджетами, быть на переднем плане грядущих новаций. Участие во Всероссийской акции и создание необычной аллеи для современного поколения - вообще уникальная возможность почувствовать себя причастным к масштабной цифровизации телевидения, которая идет по всей стране.
Чтобы наглядно показать, какие каналы новгородцы смогут бесплатно смотреть в эфире, волонтеры создали в торговом центре "Мармелад" своеобразный сквер из 20-ти деревьев. Каждое из них получило свое имя - одного из каналов, входящих в первый и второй пакет цифрового вещания.
До отключения в Новгородской области аналогового эфирного вещания остались считанные дни. Окончательный переход на "цифру" в 20-ти российских регионах произойдет 15 апреля. Вместе с нами во вторую волну подключений попали Москва, Московская, Липецкая, Амурская, Ивановская, другие области. Масштабная работа по строительству станций и их настройке, подготовке оборудования остался позади. К новой эре в российском телевидении уже все готово.
С этого момента жители Новгородской области будут смотреть в высоком качестве и любимые программы 20-ти федеральных каналов, и продукцию государственной телевизионной и радиовещательной компании "Славия".
08.04.2019 16:58 











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