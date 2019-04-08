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Депутаты думы Великого Новгорода собрались на внеочередное заседание


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Внеочередное заседание городской думы началось с поздравления почетного гражданина Великого Новгорода Нины Александровны Грузинцевой. Накануне участница двух Олимпийских игр, чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по гребле на байдарках отметила свое 85-летие. Именитую спортсменку поздравили председатель городской думы Алексей Митюнов, вице-мэр Евгений Кузиков и ее коллеги. Нина Александровна была тронута вниманием и в ответ также пожелала всем здоровья, успехов в прославлении Великого Новгорода и радости от своей работы.
В основную повестку дня вошел вопрос о включении представителей всех фракций в состав созданной при мэрии рабочей группы по инициативному бюджету. Кроме этого, депутаты утвердили список членов молодежного парламента. Во время электронного голосования в его состав попали 30 школьников и студентов. Единственный вопрос, который вызвал обсуждение, был связан с делегированием в состав закупочной комиссии «ТК Новгородская» представителя от гордумы. На голосование была представлена кандидатура Алексея Афанасьева, что вызвало протест со стороны Анны Черепановой.
Анна Черепанова, которая ранее уже заявляла о своих намерениях быть представителем гордумы в составе закупочной комиссии "ТК Новгородская", все же настояла на голосовании по своей кандидатуре. В итоге, ее поддержало 7 человек. За Алексея Афанасьева было отдано 10 голосов, что для принятия решения также было недостаточно. Таким образом, решение по вопросу депутаты так и не приняли. Возвращаться к нему они также не собираются, поскольку срок проведения этой процедуры истек.
08.04.2019 17:48 











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