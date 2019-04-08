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По распоряжению правительства Новгородской области с 8 апреля на территории региона устанавливается пожароопасный сезон
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8 апреля вышло распоряжение правительства Новгородской области, которым с этого дня на территории региона устанавливается пожароопасный сезон. Утвержден перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. В него вошли 45 поселений в Боровичском, Валдайском, Маловишерском, Новгородском, Окуловском, Парфинском, Солецком и Хвойнинском районах. В пожароопасный период запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, торфяниках, в местах с подсохшей травой, бросать горящие спички, окурки, стекло и так далее. Сжигание мусора разрешается только при отсутствии пожарной опасности в лесу и под контролем ответственных лиц. О возгораниях в лесу можно круглосуточно сообщать по телефону: 76-35-13. Действует также единый федеральный номер: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный). Напомним, за минувшие выходные в Новгородской области пожарные выезжали на тушение травы более 100 раз.
08.04.2019 18:44 











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