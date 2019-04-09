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В Новгородском колледже искусств наградили стипендиатов областного Министерства культуры
Оксана Шведова
Фото 
30 юных дарований со всей области получили сертификаты на стипендии за отличные успехи и достижения. Денежная премия, которую дети будут получать целый год, станет для многих хорошей поддержкой для развития своего таланта. Среди награжденных - победители международных и лауреаты всероссийских конкурсов.
Проникновенные песни Лары Фабиан для начинающей певицы Александры Артющенко - не вершина айсберга. В свои 20 с небольшим она может исполнить оперную партию, выступить с симфоническим оркестром или солировать в академическом хоре. За 4 года учебы в колледже искусств юная звезда освоила разные жанры. Помогли сильный педагог, упорство и, конечно, талант. За плечами у Саши - победы на Всероссийских конкурсах, а впереди - учеба в Москве. Стипендия от Министерства, которую вручил лично министр культуры области - приятный бонус для работы над собой.
Хороший педагог, говорят стипендиаты, - 90 процентов успеха в будущем. Марине Майстренко повезло: ее учителя - лучшие в Старорусской школе искусств, а она в свои 13-ть - одна из лучших пианисток в области. Девушка мечтает выступить на конкурсе «Синяя птица» и, если повезет, сыграть с самим Денисом Мацуевым ее любимого Ференца Листа, композицию "Грезы любви". Пока же Марина радует своим блестящим исполнением новгородцев и благодарит бабушку, которая привела ее в музыкальную школу и привила любовь к искусству.
Среди стипендиатов - лучшие скрипачи, пианисты, балалаечники, гитаристы, танцоры и вокалисты, им от 7-ми до 20-ти лет. Финансовая поддержка от регионального министерства для каждого - результат кропотливой работы над собой и развитием таланта.
Юные дарования будут получать стипендию. На эти деньги они смогут купить новый инструмент, поехать на конкурс, купить сценический костюм или даже сделать портфолио для всероссийских проектов.
09.04.2019 15:02 











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