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Мэрия и прокуратура инспектируют ход строительства детских садов в Великом Новгороде
Елена Пилосова
Фото 
Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин побывал в «Ивушках», где подрядчик приступил к возведению стен детского сада. На этот раз особое внимание уделили объектам на Речной улице в Псковском микрорайоне и Вересова в Северном.
Если в «Ивушках» строители уже приступили к возведению стен, то в Псковском микрорайоне подрядчик только готовится к началу очередного этапа. Буквально через две недели лес из арматуры сменится первыми очертаниями нового детского сада, обещает главный инженер проекта Максим Шило.
«Когда наверстаете график?» - в свою очередь интересуется мэр Сергей Бусурин. Незначительное отставание, действительно, есть, говорит подрядчик. Связано оно с проведением дополнительных согласований по проекту. Но упущенное время обещают наверстать буквально в ближайшие дни.
Этот объект возводит группа компаний "Строительные технологии комфорта" из Санкт-Петербурга. Трудятся рабочие в две смены, в каждой - более 20 человек. А вот самый проблемный объект на сегодняшний день - в Северном микрорайоне. На площадку подрядчик, к слову, тот же самый что в «Ивушках» - «Спецстрой», зашел только в конце декабря. Когда начали готовить котлован, обнаружили в грунте так называемую линзу - огромный водяной пузырь. Пришлось вносить изменения в проект - значительно уплотнить основание.
Фундаментную плиту планируют залить до конца апреля. Но, по словам начальнику УКСа, чтобы догнать стройку на Речной, здесь понадобится как минимум полтора месяца. Сергей Бусурин вместе с представителем городской прокуратуры посмотрел, что удалось сделать за первую декаду апреля. И поинтересовался, почему так мало рабочих на стройке. Алексей Пасюта объяснил, что сейчас на площадке задействована только техника. Через четыре дня планируют ввести двухсменный режим и тогда начнут наращивать объемы.
Несмотря на возникшие трудности, все объекты должны быть сданы в этом году, еще раз напомнил строителям Сергей Бусурин.
Проекты всех трех детских садов - идентичны. Типовой документацией поделились коллеги из Ростова-на-Дону. Каждое учреждение рассчитано на 190 мест. Главная особенность - в бассейне. Строительство детских садов мэрия контролирует постоянно, так что эти визиты были и останутся регулярными, добавил градоначальник.
09.04.2019 15:45 











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