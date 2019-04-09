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Губернатор Новгородской области провел рабочую встречу с главой Парфинского района Еленой Леонтьевой
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Губернатор Новгородской области провел рабочую встречу с главой Парфинского района Еленой Леонтьевой. В первую очередь Андрей Никитин поинтересовался, в чем причина столь невысокого показателя средней заработной платы в районе. Елена Леонтьева заверила, что эту проблему пытаются решить. Еще один вопрос, на котором заострил внимание губернатор - почему за последние годы снизился процент использования расчетной лесосеки и почему пахотных земель освоено относительно немного.
В свою очередь глава Парфинского района Елена Леонтьева тоже поставила перед губернатором несколько важных вопросов. Один из них касался состояния дороги между Старой Руссой и Парфино.
Материально–техническая база образовательных учреждений - это еще одна проблема, которую подняла на встрече Елена Леонтьева. Причем, касается это даже не суперсовременных технологий, а простой мебели, которая во многих школах требует замены, а денег на это нет. Можно ли хотя бы отчасти решить эту проблему - об этом предстоит подумать при формировании областного бюджета на следующий год.




09.04.2019 15:52 











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