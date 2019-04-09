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Губернатор Андрей Никитин посетил школу в поселке Подберезье Новгородского района
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Центр "Точка роста" появится в сентябре в Подберезской школе. Благодаря федеральному проекту "Современная школа" несколько образовательных учреждений области смогут создать материально-техническую базу для дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей. Проще говоря, дети смогут углубленно и с помощью современного оборудования изучать некоторые предметы. Обо всем этом педагоги сегодня рассказали губернатору Андрею Никитину, который побывал в школе с ознакомительным визитом.
Впрочем, и сегодня школа поселка Подберезье успешно конкурирует с некоторыми городскими образовательными учреждениями. Здесь занимаются тикоконструированием, до сих пор постигают столярное и слесарное ремесло и ведут активную проектную деятельность. Ребята помладше в эти дни изучают состав шоколада, а старшеклассники отстаивают Ильменский глинт. Вот уже несколько лет школьники из Подберезья вместе со своим педагогом пытаются сделать так, чтобы уберечь берег Ильменя в Старорусском районе от любого воздействия: строительства или даже проезда машин. О своих пока безуспешных попытках признать Ильменский глинт памятником природы федерального значения, они сегодня и рассказали гостям. И тут же получили предложение о сотрудничестве.
Сегодня в Подберезской школе учатся чуть более трехсот детей. Периодически их успехи отмечают не только на областном, но и даже на федеральном уровне. Благодаря новому проекту, у учеников появится возможность лучше узнать некоторые предметы и, соответственно, улучшить свои знания, - считают педагоги. А школа сможет превратиться в центр общественной жизни поселка. По крайней мере, учителя на это очень надеются.


09.04.2019 19:02 











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