



Начмед Новгородской ЦГКБ Виолетта Костыркина стала победителем Всероссийского открытого конкурса «Лучшие руководители Российской Федерации»



Фото Заместитель главного врача по медицинской части Центральной городской клинической больницы Виолетта Костыркина сегодня принимала заслуженные поздравления. Начмед Новгородской ЦГКБ стала победителем Всероссийского открытого конкурса «Лучшие руководители Российской Федерации». Грамоту и Диплом ей вручила министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк.

Как отметила министр, Виолетта Костыркина оказалась единственным лучшим руководителем в сфере здравоохранения на весь Северо-Запад. К слову, конкуренция на конкурсе весьма серьезная. Из 30-ти тысяч участников победителями были признаны лишь 548 человек. Итоги этого соревнования организаторы попросили учесть при формировании резерва управленческих кадров. Соответствующее письмо направлено Президенту Владимиру Путину.

Сама Виолетта Костыркина победу в конкурсе называет заслугой всего коллектива ЦГКБ. Считая, что успехи управленца – это результат командной работы. Добавим, что высокая оценка была получена, в том числе за проект «Бережливая поликлиника», информацию о котором его куратор – начмед Центральной городской клинической больницы также включила в свою презентацию.





