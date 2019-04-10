Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Начмед Новгородской ЦГКБ Виолетта Костыркина стала победителем Всероссийского открытого конкурса «Лучшие руководители Российской Федерации»
Фото 
Заместитель главного врача по медицинской части Центральной городской клинической больницы Виолетта Костыркина сегодня принимала заслуженные поздравления. Начмед Новгородской ЦГКБ стала победителем Всероссийского открытого конкурса «Лучшие руководители Российской Федерации». Грамоту и Диплом ей вручила министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк.
Как отметила министр, Виолетта Костыркина оказалась единственным лучшим руководителем в сфере здравоохранения на весь Северо-Запад. К слову, конкуренция на конкурсе весьма серьезная. Из 30-ти тысяч участников победителями были признаны лишь 548 человек. Итоги этого соревнования организаторы попросили учесть при формировании резерва управленческих кадров. Соответствующее письмо направлено Президенту Владимиру Путину.
Сама Виолетта Костыркина победу в конкурсе называет заслугой всего коллектива ЦГКБ. Считая, что успехи управленца – это результат командной работы. Добавим, что высокая оценка была получена, в том числе за проект «Бережливая поликлиника», информацию о котором его куратор – начмед Центральной городской клинической больницы также включила в свою презентацию.


10.04.2019 18:49 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Новый сайт
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .