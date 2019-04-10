



В Великом Новгороде прошла торжественная церемония открытия отборочных соревнований на право выхода в финал VII национального чемпионата WorldSkills Аэлита Тошкина



Фото В фойе филармонии столпотворение. Сегодня это школьники и студенты, амбициозные, трудолюбивые, целеустремленные, а завтра высококлассные специалисты в ветеринарии, сфере туризма и экскурсионных услуг, профессиональные отельеры. Именно в этих компетенциях 238 участников по своим возрастным группам от 10 до 22 лет будут на демонстрационных экзаменах доказывать экспертам, что они чемпионы в конкурсе лучших по профессии.

Праздник мастеровых ребят начался с шумной церемонии переклички регионов. Вот так, под дружные овации делегации из российских городов и братских республик приветствовали друг друга.

До 20 апреля этих креативных школьников и студентов ждут профессиональные испытания. Первый заместитель губернатора Вероника Минина пожелала всем ребятам не только покорить жюри своим мастерством, но и успеть познакомиться с древним Новгородом, -родиной Российского государства, подружиться друг с другом. Особые слова поддержки прозвучали в адрес новгородской команды из 6 студентов, которым предстоит доказать свои знания и умения в жесткой конкурентной борьбе.

Городу, где соединился Запад и Восток - Казани (там с 20 по 24 мая пройдет финал национального чемпионата " Молодые профессионалы") был посвящен фильм. Для ребят с золотыми руками и светлыми головами в зрительном зале это не просто город мечты, это - путевка попасть уже на самый высокий Международный уровень WorldSkills.



