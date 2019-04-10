



Министерство просвещения России и портал "Проектория" провели открытый урок для школьников "Профессия - руководитель"



Фото Министерство просвещения России и портал "Проектория" провели открытый урок для школьников "Профессия - руководитель", участие в котором приняли премьер-министр России Дмитрий Медведев, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, главный тренер сборной страны по футболу Станислав Черчесов и генеральный директор компании "Яндекс" в России Елена Бунина. Всероссийское занятие состоялось на площадке Московского международного салона образования на ВДНХ. Во время открытого урока было организовано прямое включение со школьниками из разных городов. Вопросы звучали разные: какими талантами нужно обладать, чтобы стать успешным руководителем, что такое воля к победе и как управлять коллективом. К слову, один из вопросов, заданных Андрею Никитину так и прозвучал: как поступать с подчиненными, которые с трудом справляются со своими обязанностями.

От Новгородской области во Всероссийском открытом уроке приняла участие делегация учащихся из первой пестовской школы. Приглашение поехать в Москву получили три ученицы 11-го класса: Екатерина Архипова, Дарья Коморина, Дарья Удальцова, а также их учитель английского языка Ирина Лебедева. Школьники разработали сценарий мультфильма "Навстречу мечте по звездам надежд!", который стал одним из победителей конкурса.







