



На внеочередном заседании Новгородской областной думы депутаты обсудили изменения в бюджете этого года



Фото Причиной собраться на внеочередное заседание послужила необходимость распределения заложенных в бюджете средств, в том числе и федеральных, по районам, чтобы на местах как можно быстрее смогли приступить к реализации мероприятий по нацпроектам.

Так, на переселение из аварийного жилья в этом году планируют направить почти 185 миллионов рублей. Из них более 177-ми составили безвозмездные поступления от фонда содействия реформированию ЖКХ. 10 миллионов рублей пойдут на завершение реконструкции центра досуга в поселке Краснофарфорный Чудовского района, 49 миллионов - на поддержку отрасли культуры. В этом году предусмотрены средства на создание дополнительных мест в детских садах. Причем в последующие годы такая поддержка станет более значительной.

Во время обсуждения депутаты интересовались затратами при реконструкции центра досуга в Краснофарфорном. В частности, озвученные 10 миллионов - это дополнительная сумма или переходящие деньги? Мария Пантелейчук пояснила, что программа была рассчитана на три года и в этом году она завершается, так что все средства плановые. Уточнения сделала чиновник для депутатов и по федеральной поддержке образовательных учреждений. Такие большие суммы, действительно, предполагается направить на строительство детских садов, причем не только в Великом Новгороде, но и Маловишерском, Парфинском и других районах. Но больше всего вопросов было по переселению из аварийного жилья.

Чиновники пояснили, что вся информация по новой программе размещена на сайте регионального министерства ЖКХ. Есть данные и по районам, с адресами домов; с графиком переселения. С муниципалитетами все планы согласованы. Сейчас главное - как можно быстрее приступить к работам, а для этого необходимо принять законопроект. В итоге, изменения в бюджете депутаты приняли единогласно.





