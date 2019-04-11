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В Новгородской области продолжается реализация программы профессионального обучения и дополнительного профобразования для предпенсионеров
Анжелика Королева
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Удержаться на рынке труда старшему поколению новгородцев теперь будет проще. Чтобы повысить их конкурентоспособность, людей предпенсионного возраста приглашают освоить новые профессии.
За парты взрослые слушатели садятся не «для галочки», и не «ради бумажки». Предложение серьезное – учат по международным стандартам WorldSkills.
Новые профессии предпенсионеры получают бесплатно, благодаря участию двух городов региона (Великого Новгорода и Боровичей) в пилотном этапе программы национального проекта «Демография».
В реализации программы в Новгородской области задействованы сразу четыре учреждения среднего профессионального образования. Все они уже сотрудничали с WorldSkills, так что и необходимый опыт, и преподавателей-экспертов в штате имеют.
В списке направлений для профессионального обучения тех, кому за пятьдесят также: «Облицовка плиткой», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Ветеринария», «Поварское дело». То есть профессии, позволяющие не только устроиться на работу, но и начать собственный бизнес.
Скидок на возраст, признаются эксперты, для взрослых не делают. С нагрузкой слушатели справляются. Несмотря на то, что в день приходится заниматься по 4 академических часа. При этом за партой проводят меньше половины занятий, остальные - лабораторно-практические.
Новую профессию первый набор слушателей освоит уже к лету. Сесть за парты не побоялись 60 взрослых новгородцев.
Между тем, предложение все еще действует. Кураторы программы записывают желающих на следующий поток.


11.04.2019 18:39 











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