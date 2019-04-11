



В Новгородской области продолжается реализация программы профессионального обучения и дополнительного профобразования для предпенсионеров Анжелика Королева



Фото Удержаться на рынке труда старшему поколению новгородцев теперь будет проще. Чтобы повысить их конкурентоспособность, людей предпенсионного возраста приглашают освоить новые профессии.

За парты взрослые слушатели садятся не «для галочки», и не «ради бумажки». Предложение серьезное – учат по международным стандартам WorldSkills.

Новые профессии предпенсионеры получают бесплатно, благодаря участию двух городов региона (Великого Новгорода и Боровичей) в пилотном этапе программы национального проекта «Демография».

В реализации программы в Новгородской области задействованы сразу четыре учреждения среднего профессионального образования. Все они уже сотрудничали с WorldSkills, так что и необходимый опыт, и преподавателей-экспертов в штате имеют.

В списке направлений для профессионального обучения тех, кому за пятьдесят также: «Облицовка плиткой», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Ветеринария», «Поварское дело». То есть профессии, позволяющие не только устроиться на работу, но и начать собственный бизнес.

Скидок на возраст, признаются эксперты, для взрослых не делают. С нагрузкой слушатели справляются. Несмотря на то, что в день приходится заниматься по 4 академических часа. При этом за партой проводят меньше половины занятий, остальные - лабораторно-практические.

Новую профессию первый набор слушателей освоит уже к лету. Сесть за парты не побоялись 60 взрослых новгородцев.

Между тем, предложение все еще действует. Кураторы программы записывают желающих на следующий поток.





