Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
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Прокуратура Великого Новгорода выехала в рейд по несанкционированным свалкам
Фото 
Жалобы на них поступили от горожан на горячую линию ведомства. Тема оказалась злободневной. Звонков было более 30-ти. Один из них указал на пешеходный переход через железнодорожные пути за Пенсионным фондом на Зелинского. Отсюда и начался совместный рейд прокуратуры с руководством контрольно-административного управления и городского хозяйства.
Скопления мусора сфотографировали, чтобы потом можно было сравнить территорию до и после уборки. Наводить здесь порядок придется городскому хозяйству. Немало работы, как убедились проверяющие, предстоит и железнодорожникам. На их участке тоже скопилось немало хлама. Внимательно изучает ситуацию и городская прокуратура. Ведь основная цель рейда - провести проверку по всем звонкам, поступившим на горячую линию. Выяснить, насколько информация соответствует действительности.
Посетили проверяющие и гаражный комплекс на Нехинской. По этой территории всегда поступает много жалоб, были звонки на горячую линию и в этот раз. Несанкционированные свалки здесь практически на каждом шагу. Как рассказала Юлия Ездакова, несколько лет назад здесь ставили контейнеры, но эксперимент оказался неудачным. Сделать организованным сбор отходов так и не удалось. Спустя короткое время свалки опять вырастают на прежнем месте. Масштабную работу вновь предстоит провести городскому хозяйству, которое регулярно убирает эту территорию.
11.04.2019 19:01 











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