



Губернатор Новгородской области Андрей Никитин с рабочим визитом посетил поселок Крестцы Олеся Иванова



Фото Продукцию компании «Тимбер Тек», с гордостью говорит ее генеральный директор во время небольшой экскурсии по производству, хорошо знают в Европе, Египте и Китае. Обрезная доска уже несколько лет уходит на экспорт, но сейчас руководство фирмы планирует сделать ставку на деревянное домостроение, речь идет о клееном брусе и цилиндрованном бревне.

Мощности предприятия позволяют и больше, но для этого нужна древесина. Сейчас компания покупает сырье у местных поставщиков и в Твери, в планах самим заниматься вырубкой. Для этого нужна своя лесосека, расчетные цифры 100-120 тысяч кубометров. Объемы вполне реальные, поясняет профильный министр, готовьте документацию, участвуйте в аукционе,

Еще одна точка рабочего визита - поселковая начальная школа. В прошлом году, благодаря участию в федеральной программе, здание удалось полностью реконструировать, на ремонт потратили 26 миллионов, зато теперь, здание, построенное леспромхозом в середине 60-х годов прошлого века, выглядит как школа где-нибудь в Скандинавии.

Как только позволит погода, приведут в порядок и пришкольную территорию, здесь планируют разбить газоны и установить тренажеры. К слову, заниматься спортом в Крестцах предпочитают люди всех возрастов, в 2014 здесь появился ФОК и уже нет свободных мест, теперь жители поселка мечтают о бассейне. 1000 подписей под этой инициативой на сайте «Вечевой колокол» они уже собрали.





