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Губернатор Андрей Никитин и мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин обсудили перспективу ремонта Колмовского моста
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Ждать с ремонтом Колмовского моста больше нельзя, - заявил Андрей Никитин во время выезда с мэром Великого Новгорода на переправу. По словам губернатора, в противном случае мы получим аварийность другой категории, а это уже куда большие деньги. Впрочем реставрацию и не собирались откладывать, еще в 17-м году был готов проект, он прошел экспертизу. На сегодняшний день все работы оцениваются в 305 миллионов рублей, и этих средств у города нет. Сергей Бусурин попросил у области поддержку.
У мэрии есть план-график, и по нему город намерен выйти на заключение договора до 1 июля. Средства изначально будут искать в городской казне. Но для этого еще нужно будет заручиться поддержкой депутатов. Область затраты компенсирует до конца года, когда традиционно поступят дополнительные деньги из Москвы. Для реконструкции половину Колмовского моста перекроют, вторая часть будет проезжей для всех видов транспорта. Работы завершат в 2021 году, до этого времени придется довольствоваться ямочным ремонтом. Здесь же Андрей Никитин поинтересовался планами города по дорогам в целом.
Также речь зашла о продолжении улицы Большой Московской. Она должна выйти прямиком на Деревяницкий мост. Однако, чтобы построить полтора километра дороги, необходимо полмиллиарда рублей. Дороговизна обусловлена переносом инженерных коммуникаций, находящихся под землей. Без помощи регионального бюджета здесь снова не обойтись, ну а в свою очередь город пообещал максимально минимизировать затраты на этом направлении.
11.04.2019 20:02 











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