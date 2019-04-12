Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Великом Новгороде состоялась областная отчетная конференция научно-технических проектов
Фото 
Её организатором выступили региональное министерство промышленности, а также фонд содействия инновациям, который помогает молодым ученым стать участниками программ "Старт" и "Умник", привлекает школьников к инновационной деятельности.
На конференции юноши и девушки презентовали свои проекты. На какой стадии сейчас находятся разработки, экспертному жюри рассказали и победители программы "Умник" прошлых лет. Как отметили организаторы мероприятия, у всех идей, предложенных новгородцами, есть не только научный потенциал, главная их ценность - в практическом применении.
Во время конференции состоялось и торжественное вручение дипломов победителям прошлогоднего конкурса программы "Умник". Причем, сейчас победителей оказалось гораздо больше, нежели в предыдущие годы. На конкурс было подано 53 заявки. Наибольшее количество баллов набрали шесть научно-технических проектов, разработчики которых и стали финалистами конкурса "Умник" этого года.


12.04.2019 18:18 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Новый сайт
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .