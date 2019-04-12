



В Великом Новгороде состоялась областная отчетная конференция научно-технических проектов



Фото Её организатором выступили региональное министерство промышленности, а также фонд содействия инновациям, который помогает молодым ученым стать участниками программ "Старт" и "Умник", привлекает школьников к инновационной деятельности.

На конференции юноши и девушки презентовали свои проекты. На какой стадии сейчас находятся разработки, экспертному жюри рассказали и победители программы "Умник" прошлых лет. Как отметили организаторы мероприятия, у всех идей, предложенных новгородцами, есть не только научный потенциал, главная их ценность - в практическом применении.

Во время конференции состоялось и торжественное вручение дипломов победителям прошлогоднего конкурса программы "Умник". Причем, сейчас победителей оказалось гораздо больше, нежели в предыдущие годы. На конкурс было подано 53 заявки. Наибольшее количество баллов набрали шесть научно-технических проектов, разработчики которых и стали финалистами конкурса "Умник" этого года.





