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|Комиссия по проведению конкурсного отбора приоритетных проектов местных инициатив определилась с победителями
Проект начал действовать в Новгородской области с прошлого года. Поначалу в нем предложили поучаствовать трем районам. Из 10 поданных на конкурс заявок комиссия тогда одобрила 8, которые и получили субсидии из областного бюджета на реализацию своих проектов.
В 2019-ом году предложение распространялось уже на всю Новгородскую область, за исключением Великого Новгорода, его участие - в перспективе.
Проект поддержки местных инициатив считается одной из ведущих практик по вовлечению жителей в развитие инфраструктуры. Среди прочего он предусматривает финансовое участие всех сторон (не менее 10-ти процентов от суммы субсидии вносит местный бюджет, еще не менее 5-ти процентов - жители). Для определения победителей разработаны критерии, за соблюдение которых начисляются баллы. К слову, учитывается даже число публикаций в СМИ и социальных сетях. Всего на конкурс было подано 53 заявки, в том числе на ремонты дорог и домов культуры, благоустройство территорий, создание зон отдыха.
Все 32 проекта-победителя на заседании озвучивать не стали. Поздравлять их авторов будут 16-го апреля. Добавим, что реализовать свои идеи, по условиям конкурса, они должны до конца года.
|12.04.2019 18:20
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