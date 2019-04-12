



Комиссия по проведению конкурсного отбора приоритетных проектов местных инициатив определилась с победителями



Фото Проект начал действовать в Новгородской области с прошлого года. Поначалу в нем предложили поучаствовать трем районам. Из 10 поданных на конкурс заявок комиссия тогда одобрила 8, которые и получили субсидии из областного бюджета на реализацию своих проектов.

В 2019-ом году предложение распространялось уже на всю Новгородскую область, за исключением Великого Новгорода, его участие - в перспективе.

Проект поддержки местных инициатив считается одной из ведущих практик по вовлечению жителей в развитие инфраструктуры. Среди прочего он предусматривает финансовое участие всех сторон (не менее 10-ти процентов от суммы субсидии вносит местный бюджет, еще не менее 5-ти процентов - жители). Для определения победителей разработаны критерии, за соблюдение которых начисляются баллы. К слову, учитывается даже число публикаций в СМИ и социальных сетях. Всего на конкурс было подано 53 заявки, в том числе на ремонты дорог и домов культуры, благоустройство территорий, создание зон отдыха.

Все 32 проекта-победителя на заседании озвучивать не стали. Поздравлять их авторов будут 16-го апреля. Добавим, что реализовать свои идеи, по условиям конкурса, они должны до конца года.





