Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Комиссия по проведению конкурсного отбора приоритетных проектов местных инициатив определилась с победителями
Фото 
Проект начал действовать в Новгородской области с прошлого года. Поначалу в нем предложили поучаствовать трем районам. Из 10 поданных на конкурс заявок комиссия тогда одобрила 8, которые и получили субсидии из областного бюджета на реализацию своих проектов.
В 2019-ом году предложение распространялось уже на всю Новгородскую область, за исключением Великого Новгорода, его участие - в перспективе.
Проект поддержки местных инициатив считается одной из ведущих практик по вовлечению жителей в развитие инфраструктуры. Среди прочего он предусматривает финансовое участие всех сторон (не менее 10-ти процентов от суммы субсидии вносит местный бюджет, еще не менее 5-ти процентов - жители). Для определения победителей разработаны критерии, за соблюдение которых начисляются баллы. К слову, учитывается даже число публикаций в СМИ и социальных сетях. Всего на конкурс было подано 53 заявки, в том числе на ремонты дорог и домов культуры, благоустройство территорий, создание зон отдыха.
Все 32 проекта-победителя на заседании озвучивать не стали. Поздравлять их авторов будут 16-го апреля. Добавим, что реализовать свои идеи, по условиям конкурса, они должны до конца года.


12.04.2019 18:20 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Новый сайт
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .