



В Великом Новгороде открылся XV международный театральный фестиваль "Царь-сказка"



Фото В течение нескольких дней новгородцы смогут увидеть более 20-ти постановок в исполнении артистов из России, Германии, Латвии, Эстонии, Италии, Дании, Нидерландов, Франции и Швеции. Коллектив из Стокгольма дал начало творческой программе.

Скандинавы показали спектакль "Близко-близко", во время которого не раз привлекали для участия зрителей из зала, те в свою очередь не стеснялись и получили большое удовольствие.

Еще один спектакль сегодня прошел на сцене театра "Малый". Там свою интерпретацию чеховской "Каштанки" показали дебютанты фестиваля - театр из немецкого Нюрнберга. Для преодоления языкового барьера, зрителям на экран были выведены русские субтитры, однако это нисколько не повлияло на восприятие действа.

"Царь-сказка" продолжит работу до 16 апреля, спектакли будут идти сразу на трех площадках: в театрах "Малый", Драмы имени Достоевского, а также в Новгородской филармонии.





