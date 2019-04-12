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Поисковики акроновского отряда «Сокол» вернули из небытия еще два имени
Юрий Левиков
Фото 
Поисковики акроновского отряда «Сокол» подняли из болота фрагменты ночного бомбардировщика времен Великой Отечественной войны с двумя погибшими летчиками на борту, установили их имена и нашли родственников. На воинском захоронении в Мясном Бору останки Михаила Зайченко и Михаила Ковалева торжественно предали земле.
О том, что в Замошском болоте неподалеку от деревни Вешки Новгородского района покоится разбившийся самолет, знали уже лет 15, но в прежние годы к нему было не подобраться. Только в этом феврале, когда топи покрылись толстой ледяной коркой, удалось приступить к подъему машины с четырехметровой глубины, и, самое главное, проверить, есть ли там летчики.
Среди личных вещей погибшего экипажа оказались документы и фотографии. Установить имена пилота и штурмана не составило труда. Гораздо сложнее оказалось найти их родственников, но и это удалось сделать. Как раз по фото в интернете узнала своего двоюродного дядю Михаила Ковалева Нина Кваша. Она с детства помнила портрет дяди, висевший сначала в доме у бабушки и дедушки, а потом у мамы и, конечно, не могла обознаться.
Родственников летчика Михаила Зайченко тоже удалось разыскать. Теперь, спустя десятилетия, поисковики рассказали им, что свой последний боевой вылет экипаж совершил 22 января 1942 года.
В последний путь погибший экипаж ночного бомбардировщика провожали с отданием всех полагающихся почестей: гремел воинский салют, маршировал почетный караул, а к свежей могиле легли венки и цветы.


12.04.2019 19:07 











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