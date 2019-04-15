



В городском субботнике приняли активное участие руководители Великого Новгорода и области Анжелика Королева



Фото В Великом Новгороде продолжается весенняя уборка. Участие в субботниках – дело добровольное, но при этом – массовое. Не остались в стороне и представители власти.

Участникам ВИП-уборки, как видите, досталась не самая простая территория. Так называемая Аркажская набережная весной традиционно непрезентабельна. Но земельный участок неразграниченного пользования принадлежит непосредственно городу, иначе как субботниками, - объясняет доброволец Сергей Бусурин, - проблему не решить.

К правительственному десанту из 60-ти добровольцев примкнул не только мэр, но и областная дума, представители Яхт-клуба, «Городское хозяйство», и можно добавить, все желающие. Первоклассница Маша Пехотина оказалась здесь именно в этом качестве, уговорив маму из комитета ЗАГС и бабушку из Министерства финансов взять с собой и ее.

Очистить территорию нужно не просто от разбросанного недобросовестными горожанами мусора, но еще и от зарослей. Так что на вооружении участников субботника и грабли с лопатами, и более сложная техника – от бензопил, до измельчителя веток.

Техническую поддержку добровольцам оказывают также фронтальный погрузчик и два десятитонных КАМАЗа. Мешки с перчатками, понятно, никто даже не считал. Для весенней уборки «Городское хозяйство» запасает их тысячами. Впереди еще общегородской субботник. Кстати, если кто подумал, что этой персональной акцией власть решила оторваться от народа - зря. На самом деле, они просто взяли на себя больше других. Через неделю участники ВИП-субботника собираются выйти на борьбу с мусором еще раз.



