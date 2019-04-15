Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В городском субботнике приняли активное участие руководители Великого Новгорода и области
Анжелика Королева
Фото 
В Великом Новгороде продолжается весенняя уборка. Участие в субботниках – дело добровольное, но при этом – массовое. Не остались в стороне и представители власти.
Участникам ВИП-уборки, как видите, досталась не самая простая территория. Так называемая Аркажская набережная весной традиционно непрезентабельна. Но земельный участок неразграниченного пользования принадлежит непосредственно городу, иначе как субботниками, - объясняет доброволец Сергей Бусурин, - проблему не решить.
К правительственному десанту из 60-ти добровольцев примкнул не только мэр, но и областная дума, представители Яхт-клуба, «Городское хозяйство», и можно добавить, все желающие. Первоклассница Маша Пехотина оказалась здесь именно в этом качестве, уговорив маму из комитета ЗАГС и бабушку из Министерства финансов взять с собой и ее.
Очистить территорию нужно не просто от разбросанного недобросовестными горожанами мусора, но еще и от зарослей. Так что на вооружении участников субботника и грабли с лопатами, и более сложная техника – от бензопил, до измельчителя веток.
Техническую поддержку добровольцам оказывают также фронтальный погрузчик и два десятитонных КАМАЗа. Мешки с перчатками, понятно, никто даже не считал. Для весенней уборки «Городское хозяйство» запасает их тысячами. Впереди еще общегородской субботник. Кстати, если кто подумал, что этой персональной акцией власть решила оторваться от народа - зря. На самом деле, они просто взяли на себя больше других. Через неделю участники ВИП-субботника собираются выйти на борьбу с мусором еще раз.

15.04.2019 17:17 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Новый сайт
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .