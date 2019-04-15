Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В правительстве Новгородской области состоялось заседание рабочей группы Консультативного совета при губернаторе
Фото 
В правительстве Новгородской области состоялось заседание рабочей группы консультативного совета при Губернаторе. Руководитель инициативной группы Олег Петренев рассказал о том, что история с увековечением памяти жертв Колмовской трагедии 1941 года выходит на новый этап. Год назад члены консультативного совета идею поддержали, проект памятника готов (его автор – Сергей Гаев), в августе состоялась торжественная закладка первого камня. Теперь настала пора объявлять сбор средств.
Идею возведения памятника поддержала председатель областной думы Елена Писарева. История, о которой идет речь, не сможет никого оставить равнодушным. После того, как в августе 1941 года фашисты вошли в город, для психиатрической больницы, располагавшейся в Колмово, начался ад. В течение двух месяцев 627 пациентов заморили голодом. 200 пациентов отравили, а персонал больницы расстреляли. И памятник, который хотят поставить в Великом Новгороде, по мнению Елены Писаревой, на самом деле не только в память о Колмовской трагедии - он будет посвящен всем невинным жертвам нацистского режима.
Еще один вопрос, который обсудили члены рабочей группы консультативного совета при губернаторе, был связан с проведением фестиваля хоров Пасхальный глас. В этом году он пройдет с мастер-классами и активным привлечением коллективов из районов области. По мнению Андрея Никитина, этому региональному мероприятию пора придать национальное, или даже международное звучание, и привлекать хоры из других российских городов и зарубежных стран. Сделать это реально, если организаторы Пасхального гласа заручатся поддержкой федерального министерства культуры и получат для этого соответствующее финансирование.


15.04.2019 17:21 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Новый сайт
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .