



В правительстве Новгородской области состоялось заседание рабочей группы Консультативного совета при губернаторе



Фото В правительстве Новгородской области состоялось заседание рабочей группы консультативного совета при Губернаторе. Руководитель инициативной группы Олег Петренев рассказал о том, что история с увековечением памяти жертв Колмовской трагедии 1941 года выходит на новый этап. Год назад члены консультативного совета идею поддержали, проект памятника готов (его автор – Сергей Гаев), в августе состоялась торжественная закладка первого камня. Теперь настала пора объявлять сбор средств.

Идею возведения памятника поддержала председатель областной думы Елена Писарева. История, о которой идет речь, не сможет никого оставить равнодушным. После того, как в августе 1941 года фашисты вошли в город, для психиатрической больницы, располагавшейся в Колмово, начался ад. В течение двух месяцев 627 пациентов заморили голодом. 200 пациентов отравили, а персонал больницы расстреляли. И памятник, который хотят поставить в Великом Новгороде, по мнению Елены Писаревой, на самом деле не только в память о Колмовской трагедии - он будет посвящен всем невинным жертвам нацистского режима.

Еще один вопрос, который обсудили члены рабочей группы консультативного совета при губернаторе, был связан с проведением фестиваля хоров Пасхальный глас. В этом году он пройдет с мастер-классами и активным привлечением коллективов из районов области. По мнению Андрея Никитина, этому региональному мероприятию пора придать национальное, или даже международное звучание, и привлекать хоры из других российских городов и зарубежных стран. Сделать это реально, если организаторы Пасхального гласа заручатся поддержкой федерального министерства культуры и получат для этого соответствующее финансирование.





