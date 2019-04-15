Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Новгородская область полностью перешла на цифровой формат эфирного вещания федеральных каналов
Елена Пилосова
Фото 
Новгородская область в числе 20-ти российских регионов полностью перешла на цифровой формат эфирного вещания федеральных каналов. Соответствующая команда из Новгородского филиала РТРС поступила в районы ровно в 9 утра.
Директор Новгородского филиала российской телевизионной и радиовещательной сети Сергей Якушев дает команду главному инженеру об отключении аналогового вещания. На карте области объекты, помеченные зеленым, один за другим меняют свой цвет на красный. Первым аналог отключил Демянск, следом за ним - Пролетарий, Малая Вишера, Батецкий, Великий Новгород. А это значит, что эра цифрового телевидения окончательно вступила здесь в свои права. Главный инженер Александр Ермолаев в это время продолжает принимать доклады от коллег из районов.
Ровно в 9 утра в Новгородской области прекратили трансляцию 77 передатчиков, общем мощностью более 102 киловатт. Отключение аналогового вещания, к которому наша область так долго шла и тщательно готовилась, прошло в штатном режиме и заняло всего 15 минут.
За окончательным переходом на цифровое эфирное телевидение следят и гости из соседних регионов. На Северо-Западе Новгородская область - первая, где отключают аналог. Поэтому за историческим моментом внимательно наблюдают и федеральные чиновники, и коллеги из Санкт-Петербурга, Мурманска, Карелии, Пскова.
Многие жители Новгородской области перешли на цифровое эфирное вещание заранее, так что для них ничего не изменилось. У тех же, кто принимал аналог, вместо привычных каналов на экране телевизора появился видеоролик с инструкцией по установке антенны и подключению приставки. Если не удалось справиться самостоятельно, помогут специально подготовленные волонтеры. В Новгородской области их более семисот человек. На проблемные вопросы ответят и операторы федеральной горячей линии. На номере 8-800-300-61-17 дежурят 1400 человек.

15.04.2019 17:29 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Новый сайт
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .