



Новгородская область полностью перешла на цифровой формат эфирного вещания федеральных каналов Елена Пилосова



Фото Новгородская область в числе 20-ти российских регионов полностью перешла на цифровой формат эфирного вещания федеральных каналов. Соответствующая команда из Новгородского филиала РТРС поступила в районы ровно в 9 утра.

Директор Новгородского филиала российской телевизионной и радиовещательной сети Сергей Якушев дает команду главному инженеру об отключении аналогового вещания. На карте области объекты, помеченные зеленым, один за другим меняют свой цвет на красный. Первым аналог отключил Демянск, следом за ним - Пролетарий, Малая Вишера, Батецкий, Великий Новгород. А это значит, что эра цифрового телевидения окончательно вступила здесь в свои права. Главный инженер Александр Ермолаев в это время продолжает принимать доклады от коллег из районов.

Ровно в 9 утра в Новгородской области прекратили трансляцию 77 передатчиков, общем мощностью более 102 киловатт. Отключение аналогового вещания, к которому наша область так долго шла и тщательно готовилась, прошло в штатном режиме и заняло всего 15 минут.

За окончательным переходом на цифровое эфирное телевидение следят и гости из соседних регионов. На Северо-Западе Новгородская область - первая, где отключают аналог. Поэтому за историческим моментом внимательно наблюдают и федеральные чиновники, и коллеги из Санкт-Петербурга, Мурманска, Карелии, Пскова.

Многие жители Новгородской области перешли на цифровое эфирное вещание заранее, так что для них ничего не изменилось. У тех же, кто принимал аналог, вместо привычных каналов на экране телевизора появился видеоролик с инструкцией по установке антенны и подключению приставки. Если не удалось справиться самостоятельно, помогут специально подготовленные волонтеры. В Новгородской области их более семисот человек. На проблемные вопросы ответят и операторы федеральной горячей линии. На номере 8-800-300-61-17 дежурят 1400 человек.



