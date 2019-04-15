



В Великом Новгороде прошел открытый Урок Цифры



Фото Это очередной этап Всероссийской акции, в ходе которой школьники всех возрастов знакомятся с технологиями, в игровой форме получают знания и навыки, необходимые в эпоху цифровой трансформации страны.

Муслим примеряет на себя роль руководителя проекта. Ученикам в онлайн-тренажере предлагают применить для решения классический метод «Водопад» – это самая популярная методология управления проектами. По соседству старшеклассники, они тоже разбираются с проблемой на Луне, уверяют, ничего сложного в тренажере не встретили – работа на логику и создание простейших алгоритмов. Для будущего айтишника как семечки.

Онлайн-тренажер это лишь часть Урока Цифры Всероссийского образовательного проекта. Акцию поддержали 80 субъектов Российской Федерации, в регионах проводят свои уроки. А федеральные на тему искусственного интеллекта и машинного обучения уже снискали популярность у школьников. Высококвалифицированным специалистом сегодня можно стать сразу после школьной скамьи.

Где в Новгородской области получить IT-образование? В каких отраслях его применить? Как создать свой стартап? На эти вопросы школьникам отвечали компетентные спикеры. Информационные технологии - не капиталоемкое направление, но весьма не плохо оплачиваемое. И нашей стране, которая взяла курс на цифровую экономику, очень нужны молодые специалисты.

Урок Цифры не случайно прошел в Великом Новгороде. Регион уже несколько лет делает ставку на современные форматы обучения и принимает участие в федеральных образовательных проектах.

Те школьники, кому не довелось попасть сегодня на Урок Цифры, тоже смогут познакомится с темой управления проектами. Трансляция доступна в интернете, также как и онлайн-тренажер про аварию на лунной станции по добыче топлива.





