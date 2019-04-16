



В областном Доме народного творчества работает персональная выставка Владимира Ярыша «В дорогу идти – пятёры лапти плести» Анжелика Королева



Фото Народный мастер России, член Союза художников, основатель и руководитель студии «Новгородская береста» Владимир Ярыш отметил 65-летний юбилей. Как и полагается – большой персональной выставкой. Экспозиция «В дорогу идти – пятёры лапти плести» будет работать в областном Доме народного творчества до 27-го апреля.

Владимиру Ярышу в этом году праздновать, праздновать и праздновать. Помимо того, что у самого юбилей, так еще и основанной им (в том же областном Доме народного творчества, где сейчас проходит выставка) студии «Новгородская береста» - 25. За эти годы подсчитал руководитель, через нее прошло более четырехсот мастеров. Некоторые из них уже сами и народные, и члены Союза художников.

Для самого Владимира Ярыша все это началось 35 лет назад (вот вам еще один юбилей). Каждый человек должен встретить свой материал, считает мастер. Для него «увлечением всей жизни» стала береста, встреча с которой и сделала его художником, педагогом, ученым.

Большая юбилейная выставка знакомит не только с изделиями мастера и работами его учеников, но и с богатой коллекцией Владимира Ярыша, включающей такую этнографическую экзотику, как манок на американского лося, ловушка грез, нарукавная повязка индейца. К слову, сам коллекционер, как особо интересный экземпляр отмечает пастуший рожок, сделанный самым настоящим пастухом в Хвойнинском районе Новгородчины в конце 90-ых годов прошлого века.

Кстати, научная ипостась Ярыша на выставке тоже представлена кандидатской диссертацией «Обучение взрослых традиционным народным ремеслам в неформальном образовании» и двумя изданиями: «Плетение из бересты» на английском языке и «Лапти» на русском и английским. А Владимир Иванович, тем временем, пишет новую книгу. Очередной повод для поздравлений, видимо, не за горами.



