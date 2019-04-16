



В Великом Новгороде прошла Финальная игра регионального этапа телеолимпиады "Умники и Умницы" Оксана Шведова



Фото В нашем городе интеллектуальный конкурс проходит во второй раз, в нем в качестве наблюдателя участвует бессменный ведущий программы Юрий Вяземский. В этом году темой финала стали герои и памятники Новгородчины.

Желтые дорожки, медали, ареопаг - все как на настоящем телешоу. Юные теоретики сражаются за право участия в финале и место в самом престижном ВУЗе страны. 40 учеников из разных школ и гимназий здесь, чтобы доказать, что знания – это и престиж, и путевка в жизнь.

Всероссийская телеолимпиада "Умники и Умницы" больше 20-ти лет собирает у экранов не только школьников, но и их родителей. Автор и ведущий программы Юрий Вяземский проверяет знания игроков в области мировой истории и культуры. На региональном финале в Великом Новгороде он в качестве наблюдателя. Следит за правилами и раздает бонусы участникам.

Герои Новгородской земли и ее памятники - главные темы олимпиады. Вопросы непростые, знанием имен и биографий не отделаешься. Ответы на вопросы находятся гораздо глубже школьной программы.

Абсолютным победителем и главной умницей региона стала Юлия Диесперова из Старорусской гимназии (у нее 3 ордена и 3 медали). Призовые места у Виктории Сивой и Екатерины Дугиновой из Великого Новгорода.

Еще 4 теоретика, те, что заработали больше всего баллов и медалей, получили дополнительные призовые места. Этим правом воспользовался автор программы Юрий Вяземский. Все ребята поедут отстаивать честь области в Москву, и заодно попытают счастья поступить в МГИМО без экзаменов.





