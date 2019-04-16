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В Великом Новгороде открылась XX Всероссийская нумизматическая конференция
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XX Всероссийская нумизматическая конференция – это 150 гостей не только из России и стран бывшего СССР, но и дальнего зарубежья. Впрочем, особый интерес к представителям крупных российских музеев, обладателям своего рода классических нумизматических коллекций. К примеру, в Государственном Эрмитаже, хотя удивить там раритетами кого-то крайне сложно, каждый год появляются новые экспонаты, в том числе из найденных кладов.
В Государственном историческом музее тоже что ни год, то поступают новые нумизматические ценности. Жаль только, что практика передачи современных банкнот и монет с Гознака после выхода их в свет ушла в прошлое с окончанием советских времен. Теперь самый распространенный способ пополнения коллекций – покупка, обычно у частных лиц. Наряду с настоящими монетами иногда покупают и подделки, и не потому, что экспертов кто-то смог обмануть. Фальшивые деньги - это особое направление, также неизменно интересное специалистам- нумизматам.
В Новгородском музее-заповеднике также хранят одну из крупнейших нумизматических коллекций России, и каждый год, в первую очередь, благодаря археологическим раскопкам, она увеличивается. Ну а культурный слой Великого Новгорода – это настоящий кладезь для специалистов. Совершенно неудивительно, что именно тут в очередной раз проводится Всероссийская конференция.
Первые доклады уже прозвучали, впереди у специалистов еще 2 дня для общения. Темы самые разные, и помимо нумизматики это еще и фалеристика, бонистика и медальерное искусство.


16.04.2019 17:54 











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