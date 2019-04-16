



В Великом Новгороде на Cтанции скорой помощи подвели итоги работы за 2018 год и обсудили перспективы развития Медицины катастроф



Фото В последнее время деятельность экстренных служб находится под пристальным вниманием областного минздрава. На совещании, речь, в частности шла об итогах проверок, показателях совместной работы медицинских служб, а также новшествах в автомобилях скорой. Сегодня машины оснащены по последнему слову техники, в них появились специальные устройства для реанимации людей с ожогами, мини-ингаляторы, "шприцы-пистолеты" для уколов детям и самые современные приборы для сердечно-легочной реанимации. Только за последний год Новгородская Станция получила 10 новых автомобилей

Каждый фельдшер и медсестра Станции, как рассказали на совещании, обучен и умеет пользоваться всеми новыми приборами. За последние несколько месяцев, благодаря современной технике, в области увеличилось число спасенных жизней. В особенности этому способствовала слаженная работа всех служб, начиная от звонка в диспетчерскую заканчивая профессионализмом медиков. В этом году в региональном минздраве ставят серьезные задачи - улучшить не только качество оказания медпомощи, но и скорость ее оказания.





