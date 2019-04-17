



В Новгородском театре для детей и молодежи "Малый" прошла торжественная церемония закрытия XV Международного фестиваля "Царь-сказка"



Фото Пятнадцатая "Царь-сказка" по человеческим меркам выдалась по-подростковому задиристой и неоднозначной. Великие классики Шекспир и Чехов делили театральное пространство с драматургами 21 века. Каждый день на сцене ставили извечные вопросы: как сохранить семью, любовь и доверие друг к другу. Самыми дотошными зрителями оказались члены гильдии молодых критиков. На закрытии фестиваля особый приз "Другой взгляд" они присудили спектаклю "Начало" театра из французского города Ла Рошель.

Впрочем, в программе фестиваля были не только спектакли. Пять дней в его рамках работал лекторий, на котором слушатели сделали для себя немало открытий. За это Алексей Гончаренко, Эстер де Кёнинг, Эдит Тишейзере получили дипломы, цветы и благодарность новгородцев.

Для каждого участника "Царь-сказка" приготовила свой подарок. К примеру, московская труппа "Центра имени Мейерхольда" именно в Великом Новгороде постигла новые мировые тенденции. Кореянка-театровед Сукхи Ким, кстати постоянная участница нашего фестиваля, еще раз убедилась, что театр вне конкуренции с телевидением и радио из-за максимального контакта со зрителем. А вот организатору театрального марафона Надежде Алексеевой поначалу пришлось немного поволноваться.

В последний день работы фестиваля актеры импровизировали на театральном капустнике, обменивались впечатлениями, приглашали друг друга в гости. И, несмотря на то, что до 16-ой "Царь-сказки" осталось 2 года, многие труппы уже задумались о новом репертуаре.



