



Комиссия по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий утвердила проект знака на месте находки первой берестяной грамоты



Фото С момента начала споров о том, чей проект памятника бересте должен стоять на улице, прошел месяц. За это время вариантов осталось по-прежнему два: один, с подачи общества любителей древности, разработал Сергей Гаев, автор другого – Вадим Боровых. Напомним, его проект предложил туристический офис “Русь Новгородская”. Правда теперь, к моменту повторного обсуждения, уже не шла речь о том, что Сбербанк, как спонсор, готов давать деньги исключительно под второй вариант.

Обсуждение проектов вновь проходило активно, хотя было видно - чувства художников все же щадили, понимая, что ситуация здорово потрепала нервы каждому из них. Вадим Боровых на встречу не пришел. Сергей Гаев был как на иголках.

Слово взял и представитель общества любителей древности Георгий Акимченко, который попытался ответить на вопрос, какой проект лучше соответствует критериям информативности и лаконичности.

В итоге большинством голосов комиссия проголосовала за проект Сергея Гаева. Предполагается, что на месте находки первой берестяной грамоты скульптура мальчика, которого уже все прозвали Онфимом, появится в августе этого года.





