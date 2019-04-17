



Бывший первый вице-губернатор Арнольд Шалмуев вновь оказался на скамье подсудимых в Новгородском районном суде



Фото Бывший первый вице-губернатор Арнольд Шалмуев сегодня вновь оказался на скамье подсудимых в новгородском районном суде. Здесь прошло первое заседание по рассмотрению уголовного дела о передаче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в период с декабря 2011-ого года по апрель 2012-ого обвиняемый договорился с сенатором от Новгородской области Дмитрием Кривицким о передаче тому пятидесяти миллионов рублей. Высокопоставленный чиновник за вознаграждение должен был оказать содействие Шалмуеву, в том числе, в получении им полномочий в сфере дорожного хозяйства. Правда, передать ему удалось только часть денег.

Что касается судьбы тех самых третьих лиц, то в их числе - бывший водитель Кривицкого (он был осужден в прошлом году), а также помощница сенатора. Накануне в отношении неё расследование также было завершено. Сам Кривицкий находится в международном розыске. Он скрывается за рубежом, Россия требует его выдачи. Шалмуев, который в настоящее время отбывает наказание по другому, так называемому "дорожному делу", вину в передаче взятки признал, что может существенно повлиять на решение суда. Максимальное же наказание по вменяемой ему статье предусматривает до 15-ти лет лишения свободы и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.





