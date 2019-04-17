



В Великом Новгороде в региональном правительстве прошло расширенное совещание



Фото Использование лесного ресурса и взаимодействие отраслевых предприятий стали основными вопросами, рассмотренными сегодня на расширенном совещании в региональном правительстве. Актуальность темы можно проиллюстрировать цитатой куратора отрасли Тимофея Гусева, о том, что вопреки заблуждениям, леса в Новгородской области мало. Крупные лесоперерабатывающие компании уже лет десять завозят сырье из других регионов. Так что на каждую сосну-ёлку у нас трое-пятеро претендентов.

На совещании, в частности, обсудили долгосрочное планирование, задачи по увеличению доходов областного бюджета, а также важность совместной работы по предотвращению незаконных рубок. Упущенная выгода от действий черных лесорубов только за прошлый год составила 105 миллионов рублей.

Борьбе с незаконными действиями на рынке лесоматериалов (среди прочего) должна поспособствовать Хартия в сфере оборота древесины. Для Новгородской области - это новшество. Однако желающие примкнуть к такой совместной политике среди серьезных отраслевых предприятий уже есть. К слову, помимо обсуждений всего перечисленного, участников совещания ожидала еще и «практическая часть» - обучение биржевой торговле древесиной и знакомство с новейшей техникой для контроля за непорядками (из арсенала регионального Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии).



